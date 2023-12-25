مقتل شخص و إصابة أربعة آخرون في إطلاق نار بمدينة هيوستن الأميركية

25 ديسمبر، 2023
مقتل شخص و إصابة أربعة آخرون في إطلاق نار بمدينة هيوستن الأميركية
مقتل شخص و إصابة أربعة آخرون في إطلاق نار بمدينة هيوستن الأميركية

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون، أمس الأحد، في إطلاق نار، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية، وهذا بعد مشاجرة خارج أحد النوادي الليلية، حسب ما أفادت به الشرطة المحلية.

و كشفت مساعدة قائد شرطة هيوستن، ميجان هوارد، في ندوة صحفية، حسب مصادر إعلامية، بأنه بعد تبادل إطلاق النار حاول رجل شاب في العشرينيات من عمره الهروب إلى طريق الخدمة حيث سقط متأثرا بجراحه، متوفيا في مكان الحادث، “وفر خمسة شبان من موقع إطلاق النار في شاحنة يبدو أنهم سرقوها”، تضيف مساعدة قائد شرطة هيوستن.

كما تم نقل أربعة رجال مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى، ثلاثة منهم يعانون من إصابات غير مهددة للحياة، فيما يعاني الآخر من إصابات خطيرة، حسب ميجان هوارد.

و أفادت مساعدة قائد شرطة هيوستن، بأن المسؤولين يعتقدون أن النادي الليلي كان ينظم مناسبة ليلة السبت، حيث تعمل السلطات حسبها، على تحديد ما إذا كان المتورطون في إطلاق النار قد حضروا الحدث أم لا، تختم المصادر الإعلامية.

 

شرف الدين عبد النور

25 ديسمبر، 2023

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