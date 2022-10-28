مع بداية وصول وزراء الخارجية العرب: وزير خارجية الكويت أول الوافدين الى الجزائر

حطّ بالجزائر وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ليكون بذلك أول رئيس دبلوماسية دولة عربية يصل إلى الجزائر.

وقد وصل في ساعة متأخرة من مساء الخميس الى مطار الجزائر الدولي وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح لترؤس وفد دولة الكويت المشارك ابتداءا من السبت في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 الذي ستنطلق أشغاله في الفاتح من نوفمبر القادم، ليكون بذلك أول رئيس دبلوماسية دولة عربية يصل إلى الجزائر.

و سيعقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة الخارجية، صباح جلسة عمل مع نظيره الكويتي من أجل تعزيز التنسيق بين الوفدين لانجاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة.

وبهذا تكون السلطات العليا لدولة الكويت الشقيقة قد وفت بوعدها حيث التزمت بأن تكون أول الوافدين الى الجزائر وآخر المغادرين منها، في انتظار وصول رئيس وفد دولة الكويت على مستوى القمة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولى عهد دولة الكويت.

فايزة سايح

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