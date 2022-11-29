مع استمرار العنف والتوسع الاستيطاني…الأمم المتحدة: الوضع بفلسطين وصل إلى “درجة الغليان “

اعتبرت الأمم المتحدة أن الوضع في فلسطين قد وصل إلى “درجة الغليان”، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف التوترات لاسيما التي تجتاح الضفة الغربية.

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إنه “بعد عقود من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني غير القانوني والمفاوضات المتوقفة وتعميق الاحتلال، وصل الصراع مرة أخرى إلى درجة الغليان”.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، ، لبحث الوضع في الشرق الأوسط “العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل بلغ “مستويات عالية” في الأشهر الأخيرة.

كما تسببت زيادة استخدام الأسلحة والعنف المرتبط بالمستوطنين في معاناة إنسانية خطيرة“.

وبدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات “فورية” للحد من التوترات وإنهاء دوامة العنف التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة.

و جاء ذلك في تغريدة لغوتيريش على تويتر، تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث قال: “دعونا نُعِد تأكيد دعمنا للشعب الفلسطيني في سعيه إلى بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة والأمن والكرامة للجميع“.

ويعد 29 نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقاً لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فايزة.س

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