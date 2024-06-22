مصطفى ياحي: “ندعّم التوجه الاجتماعي للسياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية”

أكّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، في كلمته الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة، السبت، أنّ حزبه يدعّم التوجه الاجتماعي للسياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية الطبقات الهشة من المجتمع، وضمان العيش الكريم للمواطن من خلال الحفاظ على قدرته الشرائية، لأننا ندرك بأن راحة وطمأنينة المواطن تصب في تقوية اللحمة الوطنية والاستقرار الوطني، وتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين بأمننا واستقرارنا ووحدتنا.

وأضاف ياحي “نعم، قلنا أننا دعمنا التوجه الرامي إلى استرجاع الثقة لدى المواطن الجزائري في مؤسساته الدستورية لاسيما المنتخبة منها، وشاركنا في بناء الصرح المؤسساتي عبر انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية وبحرص شخصي للقاضي الأول للبلاد، السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

كما أوضح أنّ الأرندي يتقاطع بقوة، ويدعم توجّه رئيس الجمهورية الهادف إلى بناء اقتصاد وطني منتج للثروة بعيدا عن التبعية للمحروقات، مرتكزا على خلق بيئة ملائمة للفعل الاستثماري، وهذا من خلال محاربة البيروقراطية والفساد والتردد في اتخاذ القرار وغيرها من الشوائب التي تكبح عملية النمو والتطور، وأضاف “كذلك ساندنا التدابير الاقتصادية المتخذة ضمن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية في جعل الاستثمارات المهيكلة في قلب الحركية الاقتصادية الوطنية والتي تبقى هي صمام الأمان للمكاسب الإجتماعية وللأجيال القادمة”.

كما أشاد ياحي في ذات الكلمة بالتوجّه الذي انتهجه الجيش الوطني الشعبي فقال “نعم، قلنا بأننا ندعم كل السياسيات والتدابير لقيادة جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الرامية إلى ضمان الاحترافية وتعزيز قدراته الردعية، الذي سيضل رفقة كافة الأسلاك الأمنية الحصن المنيع ضد كل التهديدات والمخاطر والأطماع التي تستهدف أمننا القومي ووحدتنا الترابية.”

كما عبّر عن اعتزاز الأرندي ودعمه للمواقف الدبلوماسية والمبدئية بقيادة رئيس الجمهورية، والتي تتميّز بالسيادة والشجاعة وقوة الإقناع في القضايا العادلة في العالم، لاسيما قضيتنا المركزية الفلسطينية والقضية الصحراوية.

كوثر غريبي