مصرع 06 أشخاص في حادث مرور مروع بتيارت

15 أغسطس، 2022

تسبب حادث مرور بالطريق الوطني رقم 50 على مستوى قرية حاسي خابي بولاية تندوف، في وفاة 6 أشخاص، حسبما أفادت به صفحة طريقي.

و حسب المعلومات الأولية، فقد أسفـــــر الحادث المميت عن وفـــــــاة ستة (06) أشخـــــــاص، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ومن جهتها، تدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل جثث الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، ونقل على جناح السرعة المصايين لمصلحة الاستعجالات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبدورها، تتواجد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأم العسل في عين المكان من اجل إتخاذ الإجراءات اللازمة .

ليديا كبيش

15 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربية بقطاع الفرسية

18 يناير، 2022

تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

28 ديسمبر، 2020

الرئيس تبون يعين رؤساء المحاكم الإدارية للإستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم

21 مايو، 2022

صحفي ناميبي يدعو الاتحاد الأفريقي لطرد المغرب ويدين جريمة الرباط ضد المهاجرين الأفارقة

12 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: