مصالح الشرطة تتمكن من توقيف 9 أشخاص و ضبط 9788 مؤثر عقلي بعدة ولايات

مصالح الشرطة تتمكن من توقيف 9 أشخاص و ضبط 9788 مؤثر عقلي بعدة ولايات

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولايات الجزئر, غرداية, بجاية, و الشلف من ضبط 9788 مؤثر عقلي، 995 غ من المخدرات (كيف معالج)، 106,94 غ من الكوكايين وتوقيف 09 أشخاص, و ذلك خلال لأسبوع الفارط .

كما تمكنت ذات المصالح من ضبط 4940 كبسولة و مبلغ مالي قدر بــ 2132500 بالجزائر, 1917 كبسولة و 106,94 غ من الكوكايين بغرداية, حسب ما أفاده بيان للشرطة

و أضاف البيان السالف ذكره, أنه تم ضبط 2981 كبسولة ببجاية, و995 غ من المخدرات (كيف معالج) بالشلف, بالاضافة لهواتف نقالة، أسلحة بيضاء محظورة ومبالغ مالية.

سهام قريمش

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