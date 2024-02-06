مصالح الشرطة تتمكن من توقيف 9 أشخاص و ضبط 9788 مؤثر عقلي بعدة ولايات

6 فبراير، 2024

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولايات الجزئر, غرداية, بجاية, و الشلف من ضبط 9788 مؤثر عقلي، 995 غ من المخدرات (كيف معالج)، 106,94 غ من الكوكايين وتوقيف 09 أشخاص, و ذلك  خلال لأسبوع الفارط .

كما تمكنت ذات المصالح من ضبط 4940 كبسولة و مبلغ مالي قدر بــ 2132500 بالجزائر, 1917 كبسولة و 106,94 غ من الكوكايين بغرداية, حسب ما أفاده بيان للشرطة

و أضاف البيان السالف ذكره, أنه تم ضبط 2981 كبسولة ببجاية, و995 غ من المخدرات (كيف معالج) بالشلف, بالاضافة لهواتف نقالة، أسلحة بيضاء محظورة ومبالغ مالية.

سهام قريمش

 

6 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة بإن قزام

17 ديسمبر، 2022

تحسبا للدخول المدرسي…تسخير 18555 حافلة نقل

11 سبتمبر، 2023

تنسيقية صحراوية تطلق حملة تضامنية مع الناشطين الصحراويين في الأراضي المحتلة

29 مارس، 2021

انطلاق المؤتمر 49 للمنظمة الإفريقية للتأمين بفندق الأوراسي

29 مايو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: