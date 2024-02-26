مراد يُجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب

إلتقى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم، على هامش أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، بعدد من نظرائه وزراء الداخلية بالدول العربية تطرق بالمناسبة إلى تعزيز التعاون الثنائي.

و التقى وزير الداخلية، بعماد طرابلسي، وزير الداخلية لدولة ليبيا، الذي تباحث معه آليات مجابهة الجريمة العابرة للحدود، لاسيما مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وفي هذا الشأن، حيّا الوزير الليبي، الجهود الهامة التي تبذلها الجزائر للحفاظ على الأمن والاستقرار عبر الحدود، معتبرا أن تنسيق الجهود كفيل بكبح هذه الآفة الخطيرة التي أضحت تستهدف شباب البلدين.

كما تحادث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مع نظيره الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، حيث شكّل اللقاء، حسب بيان وزارة الداخلية، سانحة جدّد خلالها الطرفين الإشادة بمستوى العلاقات المتميز الذي يربط البلدين، والذي تكلل الأسبوع المنصرم بالزيارة الرئاسية المشتركة التي سمحت بتدشين المعبرين الحدودين الثابتين، ووضع حجر الأساس لمنطقة التبادل الحر، والطريق الرابط بين تندوف و الزويرات، وهي المشاريع التي سيكون لها بالغ الأثر على الحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

كما جدّد الوزيران، حسب ذات المصدر، عزمهما على تكثيف التعاون في المجال الأمني.

وفي ذات السياق، إلتقى إبراهيم مراد، بوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح، حيث جدّد بالمناسبة التذكير بالموقف الثابت للجزائر في دعم القضية الفلسطينية والجهود التي تبذلها لاسيما على مستوى مجلس الأمن لوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني العزل.

وتتمة لهذه اللقاءات الثنائية، تحادث الوزير مع كل من نظيره اليمني، إبراهيم أحمد حيدان، و العراقي عبد الامير كامل عبد الله الشمري، أين تطرق مع كل منهما إلى آفاق التعاون المشترك في المجال الأمني لاسيما بخصوص التكوين الشرطي، ومجابهة الجريمة المنظمة بأنواعها.

شرف الدين عبد النور

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