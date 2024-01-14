مراد يطّلع على عمل البوابة الالكترونية لسجلات الشكاوي وتبادل المراسلات ببلدية الحمادنة في غليزان

إطّلع إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد لولاية غليزان، على عمل البوابة الالكترونية لسجلات الشكاوي وتبادل المراسلات، بمقر بلدية الحمادنة، التي تم تطويرها بالتنسيق مع مصالح وسيط الجمهورية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بإعادة تفعيل سجل الشكاوي ضمن مساعي التكفل الأمثل بانشغالات المواطن، حسب بيان وزارة الداخلية.

و تلقى وزير الداخلية، حسب ذات المصدر، شروحات بخصوص عمل هذه البوابة التي تسمح بضمان المعالجة الأمثل للعرائض وتحسين التنسيق بين المصالح المعنية بها، في إطار محاربة البيروقراطية وتعزيز الشفافية وعصرنة الخدمة العمومية.

وفي هذا الشأن، صرّح مراد بأن تنقله يهدف إلى التأكد من توفر هذه القنوات العصرية خدمة للمواطن، ومعاينة عملها عن كثب داعيا إلى تعزيز هذه الوتيرة عبر كل الولايات مع التفكير في سبل تكثيف قنوات التواصل مع المواطن لنقل انشغالاته والتكفل بها، يضيف المصدر ذاته.

سهام قريمش

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