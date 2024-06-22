مراد يضع حيز الخدمة القاعدة الجوية المركزية لطائرات إطفاء الحرائق و الإجلاء الصحي بمستغانم

أشرف ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية مستغانم، رفقة كل من مختار ديدوش، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وفازية دحلب، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على وضع حيز الخدمة القاعدة الجوية المركزية لطائرات إطفاء الحرائق و الإجلاء الصحي للمنطقة الغربية، ببلدية صيادة.

وتم وبالمناسبة، حسب ما أورده بيان وزارة الداخلية، تقديم الجهاز العملياتي للحماية المدنية لمجابهة حرائق الغابات، وكذا الجهود الإعلامية والتحسيسية المبذولة تجاه مختلف المخاطر المتصلة بموسم الاصطياف.

كما تابع، من جهة أخرى، الوزير مراد والوفد المرافق له، عرضا قُدّم من طرف شركة طاسيلي حول سير عمليات التدخل لسرب الطائرات المتواجدة بالقاعدة الجوية.

و أكد وزير الداخلية، في هذا الصدد، أن هذا الهيكل يعد مكسبا هاما، يندرج ضمن السياسة الوطنية لتعزيز قدرات التدخل ومجابهة الحرائق، مجددا التذكير بالأولوية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية، لتجنيد كل الوسائل الضرورية لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وصون الثروة الغابية والفلاحية، حسب ذات المصدر.

هذا و ستسمح هذه القاعدة الجوية الجديدة، التي تعززت بها ولاية مستغانم والمنطقة الغربية ككل، باضفاء فعالية على عمليات التدخل الجوي وكذا رفع الجاذبية الاقتصادية للإقليم، يضيف ذات المصدر.

كما أشاد الوزير مراد، بجهود السلطات المحلية التي تمكنت في وقت وجيز من تثمين هذا الفضاء وتحويله من مكان مهجور إلى قاعدة جوية ستحمل كل الأثر الايجابي كقاعدة لمكافحة حرائق الغابات في مرحلة أولى، ثم توسيع الاستثمارات الخاصة بالعمل الجوي على مستواها لنشاطات تتماشى والمقاربة الاقتصادية.

شرف الدين عبد النور