مراد يتباحث مع نظيره التونسي عدة قضايا ذات الاهتمام المتبادل

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، نظيره وزير الداخلية التونسي، خالد النوري.

ويأتي هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الداخلية، ترجمة للإرادة القوية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، لإرساء تواصل وتنسيق مستمرين، بما يسمح للإرتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات تترجم العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.

و شكّل اللقاء سانحة للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، على غرار التحديات الأمنية المشتركة لاسيما الجريمة المنظمة بجميع أنواعها، وإشكالية الهجرة على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

كما تطرّق الطرفان إلى المسائل المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية وكذا تسهيل حركة الأشخاص بين البلدين على مستوى المعابر الحدودية، مع دراسة سبل وضع أطر للتعاون في مجال شرطة الحدود.

شرف الدين عبد النور