مراد يتابع عرضا حول المؤشرات التنموية للولاية المنتدبة آفلو

28 يناير، 2024

تابع ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, عرضا حول المؤشرات التنموية للولاية المنتدبة آفلو، والتي قدمها والي ولاية الأغواط ,وذلك عقب إشرافه على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لأفلو.

وقد تضمن العرض تقديما للمؤهلات التنموية للولاية لاسيما ما تعلق بالفلاحة وتربية المواشي، وكذا قدرات مناطق النشاطات ببلديتي آفلو و قلتة سيدي ساعد، فضلا على مؤشرات مصنع الإسمنت الذي ساهم في جهود التصدير الوطنية بكمية عادلت 200 ألف طن خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

كما تم عرض القدرات الهامة للمنطقة التي تفتح آفاقا في مجال النباتات الصيدلانية، والأعشاب الطبية، وإنتاج الجلود ونشاطات الصناعات التحويلية والغذائية.

سهام قريمش

28 يناير، 2024

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