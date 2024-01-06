مخطط صحي خاص لأنصار “الخضر” الراغبين في حضور فعاليات “كان” كوت ديفوار

وضعت وزارة الصحة، اليوم، في إطار بطولة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، المزمع تنظيمها في كوت ديفوار، في الفترة ما بين 13 جانفي و 11 فيفري 2024، مخططا صحيا خاصا لضمان تنقل أنصار الفريق الوطني الراغبين في حضور فعاليات هذا الحدث الرياضي وتشجيع المنتخب الوطني.

وذكّرت وزارة الصحة في بيان، المواطنين الراغبين في التنقل إلى ساحل العاج بجملة الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص ضمانا لسلامة المناصرين قبل وأثناء و بعد فترة إقامتهم في البلد المستضيف.

التلقيح الإجباري ضد الحمى الصفراء

و أشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الإستفادة من التلقيح كفيلة بتوفير الحماية اللازمة ضد هذا المرض، و يكون ذلك قبل مغادرة أرض الوطن، مضيفة بأنه يمكن للمستفيدين من التلقيح ضد الحمى الصفراء الحصول على دفتر التلقيح الدولي.

العلاج الوقائي الكيميائي ضد الملاريا

و كشفت وزارة الصحة في هذا الخصوص، على أن ذلك يوصى به بشدة، بحيث يعتمد على تناول الأدوية المخصصة لذلك قبل وأثناء و بعد فترة الإقامة في البلد المستضيف لكأس أمم أفريقيا.

و في هذا الصدد، ذكّرت وزارة الصحة بالمراكز المخصصة لعملية التلقيح ضد الحمى الصفراء و العلاج الوقائي ضد الملاريا و المتواجدة بكل من، الجزائر العاصمة، (معهد باستور الحامة – المركز الاستشفائي الجامعي بباب الواد – المؤسسة الاستشفائية المتخصصة القطار)، و وهران ( المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الواجهة البحرية)، و كذا بولاية عنابة، (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية مصلحة الوقاية، العيادة متعددة الخدمات العربي خروف)

ضرورة إحترام الإجراءات الوقائية الإحترازية طوال فترة الإقامة

و في هذا الشأن، شدّدت الوزارة على ارتداء القناع الواقي عند الضرورة، الغسل المتكرر و الجيد لليدين بالصابون أو السائل المطهر، ضرورة الحماية من الأمراض المنقولة جنسيا و عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، احترام إجراءات النظافة الغذائية، تناول المياه المعدنية، غسل الفواكه والخضر بمياه الصالحة للشرب، و غسل اليدين بشكل متكرر.

أهمية الحماية من لدغات الحشرات

وفيما يتعلق بهذا الأمر، نشرت وزارة الصحة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي لدغات الحشرات والمتمثلة في، ارتداء ملابس خفيفة و مغطية (أكمام طويلة و سراول و أحذية مغلقة)، استخدام المنتجات الطاردة للحشرات (مستحضرات، بخاخ، كريمات) على الأجزاء المكشوفة و تجديد التطبيق بانتظام، مشددة على الأهمية القصوى في الاستشارة الفورية في حالة الحمى أثناء الإقامة و بعد العودة.

وفي الأخير، دعت وزارة الصحة في بيانها، المشجعين إلى ضرورة الإلتزام بهذه الإجراءات التي تضمن سلامتهم وصحتهم.

شرف الدين عبد النور

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