ضبط أزيد من قنطار من المخدرات المغربية

6 سبتمبر، 2023
وزارة الدفاع الوطني: توقيف 10 أشخاص و ضبط أزيد من 100 طن من المواد الغذائية موجهة للتهريب والمضاربة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (21) تاجر مخدرات، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب نص البيان، فقد أحبطت محاولات إدخال (01) قنطار و(29) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (115284) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار وعين صالح وإن أمناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (284) شخصا وضبطت (22) مركبة و(214) مولدا كهربائيا و(125) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(5,85) طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

رمزي أحمد توميات

6 سبتمبر، 2023

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