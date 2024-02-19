مختار ديدوش في زيارة لفندق الأوراسي بالعاصمة

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية, مختار ديدوش, اليوم الاثنين, بزيارة فندق الأوراسي, والذي يعتبر أحد أهم الفنادق بالجزائر العاصمة نظرا لتاريخه العتيق ورمزيته التاريخية .

كما يواصل الوزير, حسب ما أفاد به بيان لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية, سلسلة الزيارات إلى الفنادق العمومية المقترحة لاستقبال الضيوف المشاركين في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز والتي ستحتضنها الجزائر قريبا.

و أكد الوزير, أن فندق الأوراسي قد نال اعجاب وانبهار العديد من الشخصيات الهامة التي زارته وأقامت فيه منذ الإستقلال, وعليه فإن قمة الغاز المنتظر تنظيمها قريبا ستكون فرصة أخرى لإبراز تاريخ الجزائر وعراقتها أمام البلدان. ملحا على أهمية تقديم خدمة الضيافة المناسبة للضيوف الوافدين بهذه المناسبة, أضاف ذات البيان.

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...