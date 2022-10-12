محمع سونلغاز يطلق مشروعا جديدا لتصنيع عدادات الكهرباء والغاز بوهران
أطلقت الشركة الحزائرية للصناعات الكهربائية و الغازية (SAIEG)
التابعة لمجمع سونلغاز مشروعا لانجاز قطب جديد لتصنيع و تسويق عدادات الكهرباء و الغاز في ولاية وهران.
و حسب ماجاء في بيان لمجمع سونلغازk فان هذا المشروع جاء في اطار الاستراتيجية الراميةk الى تشجيع الانتاج الوطنيk حيث يهدف الى ضمان توفير عدادات الكهرباء و الغاز، و توزيعها عبر التراب الوطني ، وكذلك الى تنويع التموين و التحكم في التكاليف.
و ختم البيان مذكرا، انه بالاضافة الى هذا القطب الجديد الملحق بمصنع العلمة بسطيف، سوف يتم اطلاق مشاريع جديدة، على مستوى مصنع العلمة، و ذاك في اطار الادماج الصناعي الوطني.
حورية سعداوي