محمع سونلغاز يطلق مشروعا جديدا لتصنيع عدادات الكهرباء والغاز بوهران

أطلقت الشركة الحزائرية للصناعات الكهربائية و الغازية (SAIEG)

التابعة لمجمع سونلغاز مشروعا لانجاز قطب جديد لتصنيع و تسويق عدادات الكهرباء و الغاز في ولاية وهران.

و حسب ماجاء في بيان لمجمع سونلغازk فان هذا المشروع جاء في اطار الاستراتيجية الراميةk الى تشجيع الانتاج الوطنيk حيث يهدف الى ضمان توفير عدادات الكهرباء و الغاز، و توزيعها عبر التراب الوطني ، وكذلك الى تنويع التموين و التحكم في التكاليف.

و ختم البيان مذكرا، انه بالاضافة الى هذا القطب الجديد الملحق بمصنع العلمة بسطيف، سوف يتم اطلاق مشاريع جديدة، على مستوى مصنع العلمة، و ذاك في اطار الادماج الصناعي الوطني.

حورية سعداوي

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