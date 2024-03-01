محمد حامل : من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي آفاق سنة 2050

1 مارس، 2024

نوّه الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز, محمد حامل, اليوم الجمعة, بالدعم الموفر لافتتاح المقر الرئيسي لمعهد الأبحاث الغاز بالجزائر التابع لمنتدى الدول المصدرة بالغاز.

كما ذكر حامل في كلمته, بالعرض الأولي للنسخة الثامنة من تقرير توقعات سوق النفط العالمية آفاق سنة 2050 الذي يصدر بشكل سنوي,  مشيرا إلى أن النسخة الثامنة ستصدر بشكل رسمي يوم 12 مارس الجاري.

وأضاف الأمين العام، أنه وبناء على التقرير من المتوقع، أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 بنسبة 34 بالمائة. مما يرفع حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمائة حاليا إلى 26 بالمائة.

وفي ذات السياق, أوضح حامل أنه في ختام الإجتماع الوزاري الإستثنائي ستجرى الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائز المنتدى. كما سيتم في المساء حفل توقيع مذكرات التفاهم بين المنتدى وكل من اللجنة الإفريقية للطاقة التابعة للإتحاد الإفريقي ومعهد البحوث الإقتصادية لمنطقة الأسيان ودول شرق آسيا.

و يتضمن برنامج اليوم توسيع المحادثات حول إعلان الجزائر الذي تم تحضيره أمس من قبل فريق العمل المتخصص رفيع المستوى. كما رحّب بانضمام موريتانيا إلى المنتدى, يختم ذات المتحدث.

سهام قريمش

1 مارس، 2024

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