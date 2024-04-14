محادثات بين الوزير الأول و رئيس الوزراء وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني

أجرى اليوم، الوزير الأول، نذير العرباوي، محادثات، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، حيث تم بحث مستجدات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، وتداعيات العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وبعد استعراض علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن عميق شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة و الجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى حشد الدعم لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، حسب بيان مصالح الوزير الأول.

شرف الدين عبد النور