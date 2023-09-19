مجموعة تي أف تي توقع عقدا مع الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى

19 سبتمبر، 2023
مجموعة تي أف تي توقع عقدا مع الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى

وقّعت اليوم، مجموعة تي أف تي المكونة من سوناطراك وشريكها توتال إنرجيز من جهة والشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى من جهة أخرى، عقدا بصيغة هندسة – إمداد -بناء متعلقا بتمديد شبكة التجميع TFT II، حسب بيان مجمّع سوناطراك.

و يهدف هذا العقد حسب ذات المصدر، لربط وتشغيل 11 بئرا جديدة بمركز المعالجة المتواجد على مستوى حقل الغاز تي أف تي، الواقع بحوض إليزي على بعد حوالي 400 كلم جنوب شرق حاسي مسعود.

و تشمل الخدمات الخاصة بهذا العقد، الدراسات الهندسية التفصيلية، واقتناء المعدات والأجهزة وإنجاز شبكة التجميع وخطوط التدفق، وبناء التجهيزات السطحية للآبار المرتبطة بها، يضيف المصدر.

و بلغت قيمة هذا العقد 8 مليار دينار، ويُرتقب استكمال الأشغال المتعلقة به في غضون 24 شهرا مما سيسمح لمجموعة تي أف تي بتحقيق إنتاج من الغاز يبلغ حوالي 9 ملايين متر مكعب يوميا في مرحلة أولى، يختم بيان المجمع.

شرف الدين عبد النور

19 سبتمبر، 2023

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