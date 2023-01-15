مجمع سوناطراك:تنظيم ملتقى حول تأمين مواقع الطاقة في الجزائر

نظمت سوناطراك اليوم الأحد،بمقر مديريتها العامة يوما دراسيا حول تأمين المنشآت الصناعية الطاقوية في الجزائر،وذلك بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وممثلي وزارة الدفاع الوطني وكذا ممثلي الشركاء والأطراف المعنية في مجال سلامة منشآت المحروقات،حسب ما جاء في بيان لمجمع سوناطراك.

وأضاف البيان،بأن هذا اليوم الدراسي تناول التحديات الراهنة التي تواجهها الشركات النفطية، لحماية منشآتها الصناعية الطاقوية في ظل التهديدات الأمنية الجديدة،وفي سياق التوترات الجيوسياسية الحالية التي تفرض تكييف وسائل الردع والوقاية والتدخل والتصدي لهذه التهديدات.

وكما شدد الرئيس المدير العام توفيق حكار،في مداخلة له،على أهمية تحديث منظومة الحماية والتأمين،لمنشآتنا الطاقوية التي تعد من الاهتمامات الرئيسية للمجمع،ومسؤولية جد حساسة،معتبرا أن الموضوع يؤثر مباشرة على أمن واستقرار النشاط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وكذا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية الدولية.