مجلس الأمة يناقش مشروع قانون الوقاية من أخطار الكوارث غدا

مجلس الأمة يناقش مشروع قانون الوقاية من أخطار الكوارث غدا

من المرتقب أنويعقد مجلس الأمة، غداً الثلاثاء، جلسة علنية بمقر المجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

وحسب بيان للمجلس، فإن الجلسة ستعقد على الساعة 09:00 صباحا، أين سيتم تقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

و سيتم تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية. والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...