مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون المالية التصحيحي لسنة 2023

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع على قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل بحضور وزير المالية، لعزيز فايد ، و وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وخلال كلمته التي ألقاها عقب التصويت، أكد الوزير فايد أن تقديم و مناقشة قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، سمحت بعرض أهم محاور هذا القانون و المتعلقة بضرورة التكفل بتطورات واردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي و الميزانياتي من جهة و كذا ضرورة حشد موارد موازانية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة و المتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعم و تنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى .

كما أوضح وزير المالية، أن ذلك يتجلى من خلال الزيادة في نفقات الميزانية بمبلغ 920 مليار دينار، و علاوة على أخذ الاحتياجات الإضافية المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات و الدوائر الوزارية، التي ستسمح حسبه، بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ أهم قرارات السلطات العمومية المتمثلة في تحسين الأجور و منحة البطالة و منح التقاعد والحرص على مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات، و دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (غبرة الحليب، السكر و الزيت الغذائي) لضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، بالإضافة إلى تحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة.

شرف الدين عبد النور

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