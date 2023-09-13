مجلس الأمة يشارك في المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية

شارك وفد من مجلس الامة، في المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية التي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذا جامعة الدول العربية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، في بيت الأمم المتحدة، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

و يتشكل وفد مجلس الأمة المشارك ضمن وفد برلماني مشترك من غرفتي البرلمان، و هم محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج بمجلس الأمة، و سامية العلمي، عضو مجلس الأمة.

و ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار “التحديات والآفاق: عشر سنوات بعد إعلان القاهرة لعام 2013″، و يندرج في إطار المراجعة الإقليمية السادسة لمدى تنفيذ بنود إعلان القاهرة 2013 الصادر عن المؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية، تجسيدا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

و يهدف هذا المؤتمر الدولي الهام إلى توفير منبر مشترك للتفكير والنقاش، وتمكين حكومات الدول العربية من إجراء تقييم للتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان القاهرة لعام 2013.

و يشارك في هذا المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومات العربية، وبرلمانيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية.

و يتضمن جدول أعماله جلسات لتباحث مواضيع ذات الصلة منها، استعراض التقارير الطوعية للدول العربية، حقوق الإنسان والكرامة وتحقيق المساواة، الأولويات والتحديات والآفاق في المنطقة العربية، إنجازات السياسات السكانية: الروابط والمساهمات في أجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الاستدامة البيئية والديناميات السكانية: أولويات التخطيط لمستقبل أفضل للجميع، أثر الأزمات الإنسانية على السكان والتنمية.

شرف الدين عبد النور

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