مجلس الأمة: إثبات عضوية عضو جديد من الثلث الرئاسي

عقد اليوم الخميس مجلس الأمة، جلسة عامة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، أين تم إثبات عضوية عضو جديد من الثلث الرئاسي.

وحسب بيان لوزارة العلاقات مع البرلمان، فإن الأمر يتعلق ببسام عبدو بلحاج، حيث تمت المصادقة بالإجماع بحضور كل من لعزيز فايد، وزير المالية، وفيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأحمد بداني، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بالإضافة إلى ياسين مهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

هذا وخُصّصت هذه الجلسة أيضا، للمصادقة على نص قانون المالية لسنة 2024. حيث تمت المصادقة بالإجماع على نص القانون.

وجاء ذلك، بعد التأكد من توفر النصاب القانوني، وبعد تلاوة التقرير التكميلي من طرف مقرر اللجنة المختصة عن نص القانون. وعرضه بعد ذلك رئيس المجلس بكامله للمصادقة، حيث حظي بالإجماع، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات