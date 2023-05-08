مجلة الجيش: “الدولة لن تتسامح أبدا مع نشاطات مشبوهة ومُغرِضة لأصوليين وستقف لها بالمرصاد”

أكّدت مجلة الجيش في افتتاحية عددها لشهر ماي الجاري، أنّ الدولة لن تتسامح أبدا مع محاولات استنساخ الأساليب الخبيثة التي كانت سببا في المأساة الوطنية خلال تسعينيات القرن الماضي، بحيث تحاول دوائر معادية استهداف أمن واستقرار الوطن، عبر نشاطات علنية مشبوهة ومغرضة لأصوليين.

وذكّرت افتتاحية مجلة الجيش ، أنّ الجزائر أدركت مبكّرا أخطار الظاهرة الإرهابية وخلفياتها وأبعادها، فقد خاضت لوحدها على مرّ عشرية من الزمن حربا ضروسا على الإرهاب، وواجهت استراتيجية خبيثة استهدفت تفكيك الدولة، إلى أن تمكّنت من القضاء عليه بفضل تضحيات جسام قدّمها الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية الاخرى مسنودا بالشعب، فأضحت الجزائر رائدة في المجال ومثالا يحتذى به على المستوى القاري والدولي أيضا، حيث اكتسبت اعترافا وتحوّلت إلى مقصد العديد من الوفود الأجنبية التي سعت للاستفادة من هذه التجربة في اطار التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

ونوّهت الافتتاحية بتأكيد الفريق أول قائد أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة بقوله “ليعلم هؤلاء المتطرفين أن ذلك الزمن قد ولّى إلى غير رجعة وأنّ مؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الاحوال بعودة هؤلاء المغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد إلى الهاوية وأن يتسبّبوا في انهيار أركان الدولة الوطنية، التي ضحى من أجلها ملايين الشهداء الأبرار“.

وقالت مجلة الجيش في ذات الافتتاحية أنّ الجزائريين لن يلدغوا من جحر مرتين ولن تنطلي الخديعة مرة أخرى على الشعب الجزائري بحكم أنه أصبح أكثر وعيا وإدراكا لنوايا المغامرين ولمخططات دوائر لم تستسغ أبدا التوجّه الوطني الجديد الذي تسلكه البلاد، والذي مكّنها في ظرف زمني قصير من تحقيق انجازات معتبرة على الصعيد الداخلي حيث استعادت دورها المحوري قاريا ودوليا.

كما أوضحت أن الاستمرار على نهج التغيير وانجاح المسيرة التنموية الشاملة، يقضي قطع الطريق أمام المشوّشين ومجابهة التطرّف بشتى أنواعه، من خلال تجنّد ومشاركة جميع الفاعلين وعلى مستويات مختلفة.

وليد.ب

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