مباحثات جزائرية نيجيرية حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز النيجيري، إكبيريكبي إيكبو، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك إطارات من وزارة الطاقة والمناجم.

و استعرض الطرفان خلال الاجتماع، علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، ولاسيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والبتروكيماويات ونقل وتسويق الغاز الطبيعي.

كما ناقش الوزيران بهذه المناسبة، مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء – نيجيريا – النيجر- الجزائر، وفي هذا السياق، جدّد الوزير النيجيري على التزام وإصرار بلده على تجسيد هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي سيعزز امدادات الغاز في السوق العالمية.

كما رحّب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.

شرف الدين عبد النور

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