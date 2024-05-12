مباحثات بين زيتوني و وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

مباحثات بين زيتوني و وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

إجتمع اليوم الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام.

و جاء ذلك، حسب بيان وزارة التجارة، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ33، التي تستضيفها مملكة البحرين.

و بحث الوزيران، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب الطرفان، عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

شرف الدين عبد النور