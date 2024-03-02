مباحثات بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ونظيره الإيفواري

إستُقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، بمقر الجمعية الوطنية الإيفوارية، على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الثامن عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، من قبل أداما بيكتوغو، رئيس الجمعية الوطنية.

و أشاد بوغالي خلال المباحثات، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تقوم على أسس متينة من التعاون والصداقة والثقة، وذلك منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية سنة 1964، ودعا إلى ضرورة استغلال هذا الزخم التاريخي من أجل تعزيز التعاون في المجالات، الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

وتابع إبراهيم بوغالي، موضحا أن الجزائر التي حضرت أشغال المؤتمر ال18 بوفد هام من غرفتي البرلمان، مستعدة لدعم الجمعية الوطنية الإيفوارية في سبيل تحقيق اهداف الاتحاد.

ولم يغفل رئيس المجلس الشعبي الوطني، التطرق إلى أهم القضايا الإسلامية الإنسانية، ألا وهي القضية الفلسطينية، حيث استنكر ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة ومجازر يومية يندى لها جبين الإنسانية، وشدّدعلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد المساعي قصد وقف العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد أن ذلك هو الحل الوحيد من أجل استتباب السلم والأمن في الشرق الأوسط.

وأردف بوغالي بالدعوة إلى توحيد الصف الإفريقي من أجل العمل على إصلاح النظام العالمي العاجز عن فرض حلول للنزاعات الشائكة في العالم، لاسيما في ظل استشراء سياسة الكيل بمكيالين، وحث على مواصلة الجهود لتمهيد الطريق لقيام نظام جديد يكون فيه للقارة الإفريقية صوت مسموع ومكانة تليق بها.

من جهته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية، أداما بيكتوغو، عن ارتياحه الكبير للحضور القوي للبرلمان الجزائري في هذه الدورة، ونوّه بالروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية، بالرئاسة الاستثنائية للاتحاد تحت قيادة إبراهيم بوغالي، الذي لم يدخر حسبه، جهدا في سبيل تحقيق أهداف الإتحاد، كما قال، وأشار إلى تطلعه للاستفادة من خبرة البرلمان الجزائري في هذا المجال ومساعيه لإنجاح المؤتمر.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد بيكتوغو موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، كما دعا في هذا الشأن إلى تعزيز الجهود على مستوى الاتحاد الإفريقي من أجل الضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان على الفلسطينيين مندّدا، في ذات السياق، بالمجزرة المروعة التي استهدفت فلسطينيين عزل كانوا في انتظار مساعدات إنسانية.

هذا حضر اللقاء حسب بيان المجلس، سفير الجزائر لدى جمهورية كوت ديفوار، إدريس بوعسيلة، النائب ليلي اليازيدي، وعضو مجلس الأمة، جواد بوترعة.

شرف الدين عبد النور

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