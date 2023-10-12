لليوم الثالث على التوالي…مواصلة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

لليوم الثالث على التوالي…مواصلة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

من المنتظر أن يواصل اليوم الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني لليوم الثالث على التوالي مناقشة بيان السياسة العامة الذي قام بعرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وللتذكير فقد قام بن عبد الرحمان أول أمس، بعرض بيان السياسة العامة للحكومة للمرة الثانية خلال العهدة البرلمانية التاسعة.

كما تجدر الإشارة الى أن مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة تتواصل على مدار 6 أيام كاملة إلى غاية يوم الاثنين المقبل، ليرد الوزير الأول على انشغالات النواب

رمزي أحمد توميات

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