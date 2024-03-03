لقاء ثلاثي يجمع الرئيس تبون مع نظيره التونسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و نظيره، قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، ومحمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لقاءً ثلاثيًا، استعرضوا فيه مخرجات القمة السابعة للغاز المنعقدة بالجزائر.

كما تدارس الرؤساء أيضًا، حسب بيان رئاسة الجمهورية، الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، ليخلُص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب.

كما تقرّر عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان المبارك.

وبعد هذا اللقاء، أجرى الرئيس تبون لقاءً ثنائيًا مع، نظيره التونسي، قيس سعيد، استعرضا فيه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

شرف الدين عبد النور

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