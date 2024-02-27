لعقاب يقف على آخر تحضيرات القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في جانبها الإعلامي

زار وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس الإثنين، المركز الدولي للصحافة على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، للوقوف على آخر التحضيرات المتعلقة بالجانب الاعلامي تحسبا للقمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

و عرفت الزيارة، حسب بيان وزارة الإتصال، حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي سعيد، و المدير العام للمركز الدولي للصحافة، مراد بن رضوان، و رئيس السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالنيابة، عمار بن جدة.