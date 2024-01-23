لعقاب يقدم عرضا بخصوص تسوية ميزانية سنة 2021 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

قدم وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، عرضا أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص تسوية ميزانية سنة 2021.

و بالمناسبة, أوضح الوزير أن “معدل استهلاك الاعتمادات الكلي لسنة 2021 بلغ 62ر99 بالمئة, حيث بلغت الاعتمادات الكلية المخصصة 25.325.742.000,00 دج تم استهلاك منها 25.228.465.153,12 دج”.

و أشار إلى أن سنتي 2020 و2021 “عرفتا ظروفا استثنائية ارتبطت بجائحة كورونا (كوفيد-19), والتي أثرت بشكل تلقائي على استهلاك الميزانية”, لافتا الى أن القطاع حقق “نتائج ملموسة، على غرار التجهيزات التي تم اقتناؤها، خصوصا على مستوى المؤسسة العمومية للتلفزيون التي هي بحاجة إلى تجديد تجهيزاتها”, وبالتالي يبقى القطاع بحاجة إلى اعتمادات مالية لتحقيق ذلك, إلى جانب مؤسسة البث الاذاعي والتلفزيوني التي تحتاج هي الأخرى إلى تطوير معداتها, خصوصا بالنسبة لرادارات البث على مستوى الولايات الجديدة, حيب ما افاده لعقاب.

و أضاف لعقاب أن قطاع الاتصال عرف نفيذ عدة مشاريع من بينها إنشاء مركزين للبث التلفزيوني والاذاعي بولايتي بسكرة وجانت ومركز لتبادل الأخبار والبرامج التلفزيونية والاذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية وآخر لاتحاد الاذاعات الافريقية إلى جانب هيئة البنية التحتية للمكتبة الحضرية لاستضافة مقر الاذاعة الجهوية لولاية معسكر وإعادة تهيئة البنية التحتية للمركز الثقافي لاستضافة مقر الاذاعة الجهوية لولاية تبسة.

كما أبرز الوزبر فيما يتعلق بالبث التلفزيوني الرقمي الأرضي أنه “شكل محل اهتمام السلطات وعرف قفزة نوعية في مجال التغطية بفضل الاعتمادات المالية للدولة”.

و أضاف أن ميزانية 2021 خصصت أيضا من أجل “تحسين وتقوية انتشار البث الاذاعي (أف أم) واستكمال انتشار البث التلفزيوني الرقمي الأرضي”, إلى جانب “تعزيز دور الاتصال المؤسساتي من خلال إطلاق التلفزيون العمومي لقناة الشبابية وبث الاعلانات وحملات التوعية وتكوين موظفي الإدارة المركزية للقطاع”.

و في ذات السياق, أكد الوزير أن قطاعه سجل “تحسنا في عدد التراخيص الممنوحة للصحف وكذا في اعتماد القنوات التلفزيونية ومراسلي الصحافة الأجنبية”, إضافة إلى “زيادة المعدل اليومي لطباعة اليوميات والاسبوعيات مقابل تراجعها بالنسبة للشهريات والصحف المتخصصة”.

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...