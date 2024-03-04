لعقاب يشرف على افتتاح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين الرياضيين

أشرف صباح اليوم الإثنين, وزير الاتصال، محمد لعقاب، رفقة وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، على افتتاح فعاليات دورة تكوينية مركزة لفائدة صحفيي ومقدمي الأخبار والبرامج التلفزيونية الرياضية، بحضور مدراء المؤسسات الإعلامية الوطنية العمومية والخاصة.

ونشط هذه الدورة، حسب بيان وزارة الاتصال، نخبة من كوادر الإعلام الرياضي في الوطن العربي بهدف ترقية أداء الإعلام الرياضي على غرار لخضر بريش، مذيع أول بالقنوات الرياضية السعودية، سالم الجحوشي، معد برامج ومدرب في معهد الجزيرة للإعلام، بوعلام بنو مشيارة، منتج أخبار وبرامج بقناة الكاس القطرية.

و توجّه وزير الاتصال، في كلمته الافتتاحية، بالشكر الجزيل لكل الصحفيين لتجاوبهم مع البرنامج التكويني المسطر من طرف وزارة الاتصال، وكذا المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين على تنسيقها الدائم والمحكم، وحرصها على أن تكون هذه الدورة بهذه السرعة بعد اللقاء الأخير مع صحفيي ومسؤولي الإعلام الرياضي، إضافة إلى الأساتذة المكونين الذين تكبدوا عناء التنقل لتقديم مهارات وأساسيات العمل الإعلامي ونقل تجربتهم وخبرتهم إلى الجزائر.

وأوضح لعقاب أيضا، أن التكوين عملية مستمرة وغير متوقفة ويجب ان تكون مواكبة لمتغيرات الحياة على كل الأصعدة، ما يلزم الصحفي أن يتطور هو الآخر من خلال الاعتماد على التكوين بشكل دائم، مشيرا إلى أن قانون الإعلام الجديد ينص على الزامية التكوين بالنسبة للصحفيين.

كما أبرز محمد لعقاب، في السياق ذاته، سعي الوزارة إلى مرافقة المؤسسات الإعلامية في ضمان تكوين نوعي، موضحا أن الوزارة شرعت مؤخرا في إعداد برنامج تكويني ثري ومتنوع سيمس كل الفئات والتخصصات على غرار تكوين ما يقارب 300 صحفي، بمناسبة انعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز الذي احتضنته الجزائر في الفترة الممتدة من 29فيفري – 02 مارس، وكذلك تكوين 10 صحفيين في مجال البورصة على أن تتبع هذه التكوينات بتكوينات أخرى مباشرة بعد شهر رمضان، ويتعلق الأمر بتكوين صحفيين في المجال الاقتصادي بتخصصه الدقيق بالتنسيق والتعاون مع مجلس التجديد الجزائري.

كما حث الوزير، الصحفيين المستفيدين من هذه الدورة على الحرص على اكتساب أكبر قدر من المعارف والاستفادة من الخبرات، داعيا إياهم إلى نقل معارفهم إلى زملائهم في ذات التخصص باعتبارهم قاطرة لغيرهم من الصحفيين.

و تجدر الإشارة، أن فعاليات هذه الدورة التدريبية تشمل 50 صحفيا رياضيا ومقدما للأخبار والبرامج عبر القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، و ستتواصل على مدار 03 أيام وفق برنامج متنوع يضم 03 ورشات تطبيقية، يتعلق أبرزها بالتقديم التلفزيوني الإخباري والبرامجي وإدارة الاستوديوهات التحليلية الرياضية، الإلقاء وتركيز الصوت ومخارج الحروف، ورشة التقديم التلفزيوني والإخباري والبرامجي والحوار.

وتختتم هذه الدورة يوم الخميس المقبل، بتنشيط يوم دراسي يضم حوالي 250 إعلاميا رياضيا ومدربا وناقدا ومحللا، سيتضمن 4 ورشات تختتم بتوصيات ستمثل ميثاقا أخلاقيا للصحافة الرياضية.

شرف الدين عبد النور

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