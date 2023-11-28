لعقاب: “قطاع الإعلام تُوّج بأحسن قانون في تاريخ الجزائر المستقلة”

قال وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم، في كلمته عقب المصادقة على نصيّ القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا بالنشاط السمعي البصري، بمجلس الأمة، أن قطاع الإعلام تُوّج بقانون ممتاز، واعتبره أحسن قانون في تاريخ الجزائر المستقلة، لكونه ينظم المهنة تنظيما واضحا و دقيقا، كما أن معظم مواده واضحة وغير قابلة للتأويل، إضافة لأنها تحدد الآجال بالنسبة للسلطة المانحة للرخص، وكذلك بالنسبة للطالبين للرخص، كما أنه يزود القطاع بمؤسسات مؤطرة و منظّمة، حسب الوزير. و هنأ وزير الإتصال أسرة الإعلام بهذا المكسب المهم جدا، “على أمل أن يمكن الجزائر من الارتقاء بالممارسة الإعلامية من الناحية المهنية و الإحترافية إلى أعلى الدرجات”، يضيف محمد لعقاب.

كما أكد وزير الإتصال أن المراسيم التطبيقية لقانونيّ الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا النشاط السمعي البصري، جاهزة و سوف ترسل إلى الأمانة العامة للحكومة مباشرة بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية.

و أشار الوزير لعقاب إلى أنه سوف يتم الإنطلاق في مواصلة تجسيد توجيهات و قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص قطاع الإعلام و على رأسها سلطة الضبط الذي ينص عليها الدستور، و إعادة هيكلة مختلف الفروع في قطاع الإعلام و الإتصال وعلى رأسها المطابع التي سوف يتم الشروع قريبا في إعادة هيكلتها تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ليتم بعدها فتح ملفات أخرى من بينها قضية البث الإذاعي و قضية الإذاعات المحلية، يختم الوزير.

شرف الدين عبد النور

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