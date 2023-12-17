لعقاب: “تكييف وسائل الإعلام مع القوانين الجديدة جانفي المقبل”

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس السبت، على أنه سيتم ابتداءً من شهر جانفي المقبل، الشروع في تكييف وسائل الإعلام والصحفيين والمراسلين مع المستجدات القانونية الجديدة، حسب ما كشفه بيان وزارة الإتصال.

وخلال إشرافه على افتتاح الندوة الفكرية التي نظمتها إذاعة الجزائر من سيدي بلعباس بمناسبة الذكرى ال67 لانطلاق بث إذاعة صوت الجزائر الحرة، قال لعقاب أنه لأول مرة هناك تنصيص رسمي على أن المراسل أو الصحفيين في الإذاعات داخل الوطن محترفين إذا توفرت فيهم مجموعة من الشروط على رأسها الشهادة الجامعية وكذلك هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام لاسيما الإلكترونية والصحافة الورقية، حسب ذات المصدر.

كما أشار وزير الاتصال إلى أن “ديسمبر شهر إعلامي بامتياز بالنظر للمكاسب الإعلامية المحققة به على غرار تأسيس جريدة الشعب ووكالة الأنباء الجزائرية وإطلاق القمر الصناعي الجزائري وإذاعة الجزائر الحرة وصدور قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي والبصري”، يختم بيان الوزارة.