لعقاب: أدعو وسائل الإعلام الوطنية إيلاء الانتخابات الرئاسية الأهمية اللازمة

دعا وزير الاتصال، محمد لعقاب، دعوة وسائل الإعلام الوطنية، لإيلاء الانتخابات الرئاسية الأهمية اللازمة بتقديم المعلومات، ومساعدة السلطة الانتخابية وتغطية مختلف المراحل الانتخابية باحترافية.

وأكّد وزير الاتصال، في كلمة له، بمناسبة اليوم الوطني للسياحة، بأنه يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية إيلاء الانتخابات الرئاسية القادمة الأهمية بتقديم المعلومات بما يسمح بتشكيل الخيارات والقناعات المتعلقة بالرئاسيات.

كما دعا لعقاب وسائل الإعلام إلى مساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتغطية المراحل الانتخابية باحترافية ودقة وإنصاف في التعامل مع المترشحين.

ش.ن