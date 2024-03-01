لخضر رخروخ يشرف على مراسم توقيع الصفقة المتعلقة بتوسعة ميناء عنابة

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أمس الخميس ، بمقر الوزارة، على مراسم التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع توسعة ميناء عنابة، المتضمن إنجاز رصيف منجمي مدرج في إطار مشروع الفوسفات المدمج.

و قد جرت مراسم التوقيع , حسب بيان لوزارة الأشغال العمومية, بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إطارات الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، وكذا إطارات ومسؤولي الشركات المعنية بإنجاز هذا المشروع الهام.

و أبرمت الصفقة بين الوكالة الوطنية لانجاز المنشآت المينائية، بصفتها صاحبة المشروع المفوض، وتجمع جزائري صيني لشركات الإنجاز الذي يتضمن شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC)، شركة “كوسيدار للأشغال العمومية Cosider-TP”، والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية MEDITRAM”, يفيد ذات البيان.

و أضاف البيان, أن إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي سيمكن من تطوير الطاقة الإستيعابية لميناء عنابة، وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال إستقبال السفن ذات الحجم الكبير.

تجدر الإشارة, الى أن تجمع الشركات المكلفة بإنجاز هذا المشروع يمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة في ميدان الأشغال البحرية، وهو يحوز على خبرة دولية واسعة من خلال انجازه لمشاريع مينائية كبرى, يختم البيان.

سهام قريمش

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