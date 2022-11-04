لأنها ضمت العديد من الرموز الوطنية: الأوراق النقدية الجديدة تحظى بترحيب واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

لقيت الاوراق النقدية الجديدة الذي أصدرها البنك الجزائري ترحيبا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة والأوراق حسب التعليقات المرحلة ، ضمت عدد من الرموز الوطنية صورة الأمير عبد القادر و خريطة العالم العربي و طابع القمة العربية و مقام الشهيد و زليج و مكتوبة باللغة العربية و الإنجليزية، ، وكان البنك المركزي الجزائري قد أعلن في وقت سابق أنه جدد الأوراق النقدية بأوراق الجيل الخامس المقاومة للطي و الماء من فئة 500 ، 1000 و 2000 دج مطلع السنة الجديدة.

ف.س

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