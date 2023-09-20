كمال بداري يُشرف على افتتاح البطولة الوطنية الأولى للرياضة الجامعية للموسم الرياضي الجامعي الجديد

20 سبتمبر، 2023

أشرف اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، بالمركب الرياضي لمعهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر 3 دالي براهيم، على إفتتاح البطولة الوطنية الأولى للرياضة الجامعية  للموسم الرياضي الجامعي 2023-2024، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية المصادف ل20سبتمبر.

و أشار وزير التعليم العالي،  في كلمته إلى الدور السوسيولوجي للرياضة الجامعية والإجتماعي للجامعة من خلال هذه المنافسات، التي ستبرز قدرات كل مؤسسة جامعية في الرياضة الطلابية والتعبئة من أجل التنشيط الرياضي والتلاحم المجتمعي.

شرف الدين عبد النور

20 سبتمبر، 2023

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