كمال بداري يشرع في زيارة عمل و تفقد لعين تموشنت

شرع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم، في زيارة إلى جامعة عين تموشنت، لتفقد هياكل ومنشات تابعة للقطاع.

وقام الوزير بداري، في مستهل الزيارة، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 5 مخابر بحث، و وضع حيز الاستغلال لقاعة المحاضرات بالشطر الرابع، لمليتي الحقوق و العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير.

كما استمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته لجامعة عين تموشنت، إلى عرض مفصل حول الرياضة الجامعية و أهم النشاطات العلمية و الثقافية بها.

و أشرف بداري رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، بذات الجامعة، على تدشين مركز تطوير المقاولاتية، و كذا زيارة معرض المؤسسات الناشئة المتحصلة على أوسمة “لابل”، و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، في إطار القرار الوزاري 1275.

كما أشرف الوزيران كذلك، على وضع حيز الاستغلال لمكتب الاستشارات و البحث و التطوير، و من ثم الاستماع إلى عرض حول المؤسسات الفرعية ذات الطابع الإقتصادي، ليقوما بعدها بزيارة حاضنة الأعمال بالجامعة، و زيارة مخبر الذكاء الاصطناعي.

هذا و سيشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في ختام زيارته لجامعة عين تموشنت، على لقاء مع الأسرة الجامعية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...