كربكو: الحكومة تعكف على ضمان حقوق الأطفال وتجسيدها

أشرفت اليوم الخميس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، على الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي أقيم بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، في ولاية تيبازة.

وأكدت كريكو أن قطاع التضامن الوطني يحرص تمام الحرص على مرافقة كل مسعى وجهد كل مؤسسات الدولة أو الجمعيات المهتمة بقضايا الطفل.

وافادت ذات المتحدثة ان الجزائر تتطلع دائما ليعيش أطفالها سنواتهم المبكرة وهم ينعمون في مدارج الحياة ببيئة ترقى بهم إلى تنشئة سوية وسعيدة وتضعهم على عتبات النجاح سواء كانوا في مقاعد الدراسة أو يتأهبون للالتحاق بيها.

وشددت وزيرة التضامن على أن الحكومة تعكف باستمرار على ضمان تلك الحقوق وتجسيدها في الواقع الاجتماعي وهذا من خلال العديد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى ترقية الأوضاع الاجتماعية للأسرة الجزائرية.

وقالت نفس المسؤولة: ” نعمل على تمكين بناتنا وابناءنا في سن الطفولة ومن خلال متابعة الصحية والتعليمية لبراعم بلادنا في كل ربوع الوطن”.

وأضافت كريكو :”أن جزائر اليوم تفتح أفاق واسعة أمام لبناة وأبناء لينشؤوا على التعلق بقيم الخير ومثل التضامن والانتماء وفضائل التعايش والتسامح وعلى التعلق بالتحصيل المعرفي والعلمي في أحضان الأسر ودور الحضانة وفي المدارس وحتى في الفضاءات العامة”.

كما شكرت كل الذين ينشطون في المجتمع المدني ويسخرون وقتهم لإسعاف الطفولة في تمكين أطفالنا من الحق فسي التسلية والترفيه عبر مبادراتهم التطوعية المشكورة.

رمزي أحمد توميات

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