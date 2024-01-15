كان 2023: أنصار الخضر يغزون مدينة بواكي قُبيل انطلاق أول مباراة للفريق الوطني مبعوث شرشال نيوز إلى كوت ديفوار: محمد حسام مروش

بدأت أعداد كبيرة من المشجعين الجزائربالتوافد مبكرا إلى ملعب السلام بمدينة “بواكي” الإفوارية منذ الساعات الأولى من ظهر اليوم الإثنين، وهذا من أجل مساندة المحاربين في مبارتهم الإفتتاحية من كان الكوت ديفوار 2023، أمام نظيرهم الأنغولي وهذا لحساب المجموعة الرابعة.

وانطلقت حشود المشجعين من مقر إقامتهم من مدينة “مونوسوكرو” بعد ظهيرة الإثنين إلى مسرح المواجهة “ببواكي”، وسط تفاؤل كبير في تحقيق الانتصار وحسم النقاط الثلاثة.

وأبدى أنصار الخضر استعدادهم وتفاؤلهم في تحقيق رفقاء محرز لفوز مريح أمام تشكيلة ”الغزلان” فبل الموقعة القوية المرتقبة في الجولة الثانية أمام الخيول البوركينابية.

أنصار الخضر بصوت واحد: “كلنا مع الخضر من أجل انطلاقة قوية في المنافسة”

وصنع أنصار الخضر الحدث يمدينة بواكي من خلال أجواء الفرجة حيث تجمعوا في مجموعات مرددين شعار “1.2.3 viva l’algerie”، أين لقوا مساندة من الافواريين وتجاوبا كبيرا معهم.

ورفع أغلب الأنصار سقف الطموح في هذه المنافسة، متمنيين التتويج بالكأس، حيث صرح المناصر”ابراهيم باجوج”: ” نعلم بأن منتخب أنغولا يمتلك تشكيلة محترمة لكن منتخبنا كبيرة ويمتلك عدة نجوم… الفوز اليوم سيضعنا في اريحية من أجل التأهل للدور الثاني.

من جانبه قال المناصر “رابح فقوس”: “لدينا الثقة في بلمضاي وتشكيلته ونريد تدارك الخروج المبكر في آخر نسخة من المحفل القاري الكروي، التي جرت في الكاميرون…لما لا التتويج باللقب”.

وأكد المشجع: “يوفا أكشاري”: “نمتلك منتخبا عالميا بكل المقاييس وسنشجع منتخبنا من المدرجات إلى آخر ثانية ..نعم نحن هنا لمساندته وثقتنا به كبيرة”.

يذكر أن المواجهة ستنطلق بداية من الـ20:00سا بالتوقيت المحلي لكوت ديفوار و الـ 21:00سا بتوقيت الجزائر.

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