كان 2023: أنصار الخضر يصنعون الحدث بمدينة ياموسوكرو الإيفوارية

صنع أنصار المنتخب الوطني الفرجة بمقر إقامتهم بمدينة ياموسوكرو التي تبعد غن العاصمة الإفوارية ابدجان بـ350كلم.

ويتواجد أكثر من مائة مناصر ومناصرة للمنتخب الجزائري، بمدينة ياموسوكرو، منذ أمس الأحد، قدموا لتشجيع المحاربين، أغلبهم من شركاء شركة موبيليس للاتصالات.

وامتلأت شوارع المدينة الشاسعة بأعداد الجزائريين الذين خرجوا لاكتشاف جمال طبيعتها، كما ساندوا منتخب البلد المنظم في المباراة الافتتاحية للكان التي فاز بها الفيلة بها بثانئية نظيفة على حساب غينيا بيساو.

وتنقّل الأنصار قاموا صبيحة اليوم في المدينة التي لقوا فيها ترحيبا كبيرا ومساندة واحتراما من قبل السكان الذين كانوا مسالمين وسعداء حيث تبادلوا الصور التذكرية ورفعوا شعار الجزائر والكود ديفوار في النهائي.

أنصار الخضر يزورون بحيرة التماسيح بـ”ياموسوكرو”

وتنقلت أعداد كبيرة من الأنصار صبيحة اليوم إلى بحيرة التماسيح غرب مدينة ياموسوكرو، والتي تعيش بها أعداد كبيرة من التماسيح المختلفة الاحجام، حيث اكتشف العديد منهم البحيرة واخذوا صورا تذكارية.

وصرح المناصر “أيوب الباهي” من بوسعادة :”هذه المرة الاولى التي أزور فيها كوت ديفوار..جئت لمساندة المحاربين، وانا مقيم بهذه المدينة الرائعة..لقد كانت البحيرة رائعة والتماسيح كما نشاهدها في الأشرطة الوثائقية”.

من جانبه اكد المشجع “سماطة عبد النور”: إنها سفرية ممتعة امتزجت فيها الرياضة بالسياحة..الأمر ممتع لقد اندهشت من حجم هذه التماسيح انها كبيرة.

أما المناصر وفيق بوكرمة فصرّح “: “لقد سبق ان شاهدت تماسيح كبيرة لكن هذه الموجودة في هذه البحيرة كبيرة …لقد تنزهنا واستمتعنا ونحن جاهزون لتشجيع الخضر غدا”.

هذا ويواجه الخضر غدا منتخب أونغولا في افتاح مبارايات مجموعته من كان كوت ديفوار، بملعب بواكي الذي يبعد عن مقر إقامة الأنصار بـ 83كلم.

مبعوث شرشال نيوز الى كوت ديفوار محمد حسام مروش

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