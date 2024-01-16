كان 2023: أنصار الخضر مستاؤون بعد تضييع الفوز أمام أنغولا

16 يناير، 2024

أبدى انصار المنتخب استياءهم من تضييع رفقاء محرز الفوز أمام نظيرهم الانغولي مساء الاثنين، بملعب السلام ببواكي، والاكتفاء بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

ورغم أن تشكيلة المدرب بلماضي كانت السباقة للتهديف، في الشوط الاول عن طريق المهاجم “بغداد بونجاح، إلا أن الشوط الثاني كان فيه للغزلان السوداء راي آخر، حيث تمكنوا من العودة وتوقيع هدف التعادل من نقطة الجزاء عن طريق مابولولو في الدقيقة 68، وهي النتيجة التي انتهت عليها المواجهة.

وصرح المناصر “مراد كرتوس”: “لقد انطلقنا جيدا في الشوط الاول، لكن تراجعنا وأرى اننا لم نتمكن من الحفاظ على التقدم..لقد كان مردود اللاعبين باهتا، خاصة من الرواق الأبيض”

من جانبه أكد المناصر “فريد جڨلو”:”لقد كنا ضعفاء تكتيكيا، وضيعنا قتل اللقاء في شوطه الأول..ولاحظنا عجز وفاعلية في هجوم.”

كما يرى المناصر رابح فڨوس”: “الخطة غير ناجعة، واللاعبين كانوا خارج اللقاء، ولاحظنا التعب والانهيار في الشوط الثاني، خاصة ولم نرى الحماس والارادة، وبعض لا يستحقون تواجدهم في المنتخب”.

هذا ويواجه الخضر بوركينافاسو في الجولة الثانية يوم السبت المقبل 20 جانفي بملعب “بواكي”، في مباراة قوية تكون فيها الهزيمة ممنوعة.

مبعوث شرشال نيوز إلى كوت ديفوار: محمد حسام مروش

16 يناير، 2024

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