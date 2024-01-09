قوجيل يستعرض مع السفير الكوري بالجزائر مسار العلاقات الثنائية بين البلدين

إستقبل صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، سفير جمهورية كوريا بالجزائر ” You Ki-Jun”، سفير جمهورية كوريا بالجزائر، والذي أدّى له زيارة مجاملة.

و شكّل اللّقاء حسب بيان مجلس الأمة، سانحة لاستعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وفتح آفاق جديدة بما يحقق الأهداف والتطلعات الثنائية المشتركة في ظل توجيهات قائدي البلدين عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، و يون صوك-يول “Yoon Suk-yeol”، رئيس جهورية كوريا.

َو ثمّن صالح قوجيل مستوى التعاون الاقتصادي المثمر بين الجزائر وكوريا، لاسيما في ظل إصلاح مناخ الاستثمار والتحفيزات الاقتصادية التي جاء بها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وفي إطار بيان الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وجمهورية كوريا الموقع بين البلدين.

كما أكّد رئيس مجلس الأمة، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي البرلماني ليرقى إلى مستوى التعاون القائم في المجالات الأخرى.

وأبرز قوجيل الإرادة القوية التي تحدو الجزائر من أجل تقوية وتوطيد علاقات التعاون والتنسيق مع جمهورية كوريا خاصة في المجال البرلماني، وذلك من خلال آليات الدبلوماسية البرلمانية ومنها تنصيب مجموعات الصداقة وفتح برامج التدريب وتبادل الخبرات وتنظيم زيارات بين برلمانيي البلدين.

وفي هذا السياق، شكّل اللّقاء سانحة للتعبير عن ترحيب مجلس الأمة، ب”جين بيو كيم”، Jin-pyo Kim رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (برلمان جمهورية كوريا)، والذي سيقوم بزيارة إلى الجزائر، يضيف ذات المصدر.

هذا، و تطرق الجانبان إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ومنها الوضع المأساوي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أمام صمت دولي رهيب، مضيفا أن صمود الفلسطينيين بوجه العدوان الإسرائيلي هو محط اعتزاز، ومقاومته مشروعة حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما جدّد رئيس مجلس الأمة، التأكيد على موقف الجزائر الثابت في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وفق العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر، القائمة على مناهضة الاستعمار ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما ستعمل على تجسيده فعليا لفائدة القضيتين الفلسطينية والصحراوية خلال ولايتها بمجلس الأمن الدولي، والتي باشرتها مطلع الشهر الجاري.

وفي هذا الإطار، دعا صالح قوجيل، إلى تكثيف التنسيق بين الجزائر وجمهورية كوريا، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، من أجل خدمة المسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار الدوليين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم.

من جانبه، أبدى You Ki-Jun، سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر، ارتياحه لمتانة روابط التعاون والتبادل بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية وكذا في قطاعات الفلاحة والتعليم والتكوين، وأشار الى أن الحكومة الكورية تتطلع الى توسعة آفاق التعاون الراهن مع الجزائر إلى مجالات أوسع، لاسيما في وجود بيئة مرحبة ومناخ اقتصادي محفز.

وبخصوص المنتدى الكوري- الإفريقي المزمع تنظيمه مطلع شهر جوان القادم بالعاصمة الكورية، رحّب رئيس مجلس الأمة، بكل تعاون ينصف شعوب القارة الإفريقية ويناسب مقدراتها، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقي بجميع أعضاءه يظل الإطار الأنسب لبحث هذا النوع من الشراكة وفق المبادئ التي أقرّها القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بهدف إنجاح هذا المنتدى التعاوني الدولي الواعد.

كما شدّد قوجيل، على ضرورة الاستثمار في مزايا التكامل الاقتصادي الإفريقي، والذي تؤطره اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

شرف الدين عبد النور

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