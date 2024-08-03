قوجيل: “الجزائر النوفمبرية ستبقى بجيشها آمنة مهابة”

أكّد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة أنّ ستبقى الجزائر النوفمبرية بجيشها آمنة مهابة

وقال صالح قوجيل بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي (04 أوت 2024)، و المنشورة على حسابه على منصة X (تويتر سابقا) “في اليوم الوطني للجيش، المخلد لذكرى تحوير جيش التحرير الوطني الذي أدى الأمانة، إلى الجيش الوطني الشعبي الذي صانها،. نحيي السليل ونقف تقديرا لجاهزيته وعصريته واعتزازا بإنجازاته وتلاحمه الأبدي مع الشعب.. “

وأضاف قوجيل “ستبقى الجزائر النوفمبرية بجيشها آمنة مهابة.”

كوثر غريبي