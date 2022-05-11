قوات البوليساريو تنفذ هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع اوسرد

11 مايو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم530 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع اوسرد

وحسب نص البلاغ، فإنه خلال يوم الثلاثاء استهدفت وحدات الجيش الصحراوي، قوات العدو المغربي بأقصاف مركزة في مقر قيادة فيلق العدو ال36 بمنطقة اسطيلة ولد بو اكرين قطاع اوسرد، و بمنطقة كلب النص قطاع اوسرد.

وكانت مفارز من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الاثنين مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي السمارة والمحبس وبمناطق اودي الصفا وخنكة حورية وسبخة تنوشاد

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

11 مايو، 2022

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