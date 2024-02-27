قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر…حدث محوري لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة التحديات الراهنة في مجال الغاز

تعتبر قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بصفة عامة، و التي ستحضنها الجزائر على وجه الخصوص، في هذا الوقت بالذات، و التي سيحضرها رؤساء الدول والحكومات، بمثابة منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي، ومناقشة التحديات الراهنة في مجال الغاز، ومستقبل صناعة الغاز، حيث ستتباحث الجزائر مع القادة ورؤساء الوفود والمندوبين والأطراف الفاعلة من جميع أنحاء العالم، في حوارات إستراتيجية وجهود تعاونية من شأنها رسم المسار الصحيح لمستقبل طاقة مستدام وآمن ومزدهر ولاسيما بالنسبة للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة صديق للبيئة.

من جهة أخرى، و كنبذة عامة، فإن منتدى الدول المصدرة للغاز، يعتبر منظمة حكومية دولية تأسست بطهران سنة 2001، تضم كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم، بهدف دعم حقوقهم السيادية على مواردهم من الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالغاز، حيث يضم حاليًا 12 دولة عضوًا و7 دول بصفة “مراقب” من أربع قارات، تمثل حوالي 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و39% من إنتاجه المسوق، و40% من تجارة الغاز الإجمالية، كما تستحوذ مجموع دوله على 51% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

و تساهم الدول الأعضاء كل منها في الحوار المتنوع والمجدي للمنتدى وجهود التعاون وتضم هذه الدول كل من: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم 7 دول بصفة “مراقب”، وهي أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، والبيرو، بوجهات نظر قيمة ضمن المساعي الجماعية لمنتدى الدول المصدرة للغاز.