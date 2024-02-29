قمة منتدى الدول المصدرة للغاز: انطلاق أشغال إجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى

إنطلقت ,صبيحة اليوم الخميس ، أشغال إجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الإستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، و الذي يقام بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة, و ذلك من أجل تحضير مشروع “إعلان الجزائر”، الذي سيرفع غدًا الجمعة للإجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال إجتماع القمة يوم السبت المقبل.

و سيناقش وزراء الطاقة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة به، لتتم المصادقة عليها من طرف رؤساء دول وحكومات المنتدى على مستوى القمة التي ستنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما سيتم بعد ظهر اليوم الخميس تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة، والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.

أيضا سيتم عرض تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز واكاديميين و ممثلي وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.

و للتذكير, فإن منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).

سهام قريمش

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