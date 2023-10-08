وزير الشؤون الدينية: قرارات الرئيس تبون بخصوص الأئمة تاريخية

قال اليوم الأحد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن :” القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأئمة بأمر من الرئيس تبون تعد تاريخية”.

وذكر بلمهدي لدى القائه لكلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني 25 للقرآن الكريم بولاية عنابة، إن الرئيس تبون خص الأئمة بيوم وطني كبير وهو اليوم الوطني للإمام.

وقال ذات المتحدث:”أنها ميزة لنا وحدنا وجوهرة في ذكرى تصادف وفاة سيدي محمد بلكبير”، مبرزا أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأئمة وشيوخ الزوايا والمساجد بقرارات تاريخية تعزز دور الإمام الديني والاجتماعي”.

وأكد الوزير هذه القرارات تحفظ للإمام دوره الروحي في المجتمع مع الشعب، مضيفا بالقول :”هذه القرارات وغيرها من الإنجازات في ميزان حسنات الرئيس تبون تدعونا لتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله”.

هذا وقد تقدم بلمهدي باسمه وباسم كل الأئمة في ربوع الوطني بآيات الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية، قائلا:” نرفع آيات الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية على رعايته لأهل القرآن تشجيعا ودعما سائلين المولى أن يحفظه ويرعاه ويزيده توفيقا وسدادا في مساعي بناء الجزائر الجديدة لتعيد هيبتها بين الأمم”.

كما أكد وزير الشؤون الدينية على موقف الجزائر في نصرة القضايا العادلة في العالمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتابع نفس المسؤول قائلا : “لقد شرفنا بيان وزارة الشؤون الخارجية أمس وندعو كل العالم لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل من رعونة الاحتلال الصهيوني”.

رمزي أحمد توميات

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