قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ…عطاف يعقد عدة لقاءات

11 أكتوبر، 2023
عاجل/ قبول الوساطة الجزائرية الرامية لحلحلة الوضع بالنيجر

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، مشاورات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

كما تحادث عطاف مع نظيره السوري، فيصل المقداد، وكذا مع نظيره اليمني،  أحمد عوض بن مبارك، وذلك فور وصوله إلى القاهرة، وقبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وقد تمحورت هذه المحادثات حول الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة بلورة موقف عربي موحد للتحرك بهدف وضع حد للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة المحاصر وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والاستجابة لاحتياجاتهم المستعجلة.

وفي ذات السياق، تم التأكيد على حتمية إطلاق عملية سلام جدية تعيد الأمل للشعب الفلسطيني وتضمن تكريس حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رمزي أحمد توميات

11 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

قافلة من أجل السلام من إسبانيا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

8 يونيو، 2023

في الذكرى الثالثة/ بعد 3 سنوات من انتخابه.. تعهّدات الرئيس تبون الـ54…إصلاحات اقتصادية في كل الاتجاهات

11 ديسمبر، 2022

السفارة المغربية باستراليا تفشل في تمرير خريطة مزورة ومغالطات حول الصحراء الغربية

26 يونيو، 2022

رئيس الجمهورية: 64 مليار دولار إحتياطي الجزائر من النقد الأجنبي

6 أبريل، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: